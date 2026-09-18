MC denuncia ante el INE a Morena por presuntos actos anticipados de “Gino” Segura y otros cuatro “coordinadores”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra Morena por presuntas violaciones a las reglas de precampaña y campaña relacionadas con la designación de coordinadores estatales rumbo a 2027, entre ellos Eugenio “Gino” Segura Vázquez, en Quintana Roo.

La queja fue interpuesta el 17 de septiembre ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE. El recurso señala a Morena y a quienes resulten responsables, y solicita que la autoridad electoral investigue si las actividades realizadas alrededor de estos nombramientos constituyen actos anticipados.

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE, informó sobre la presentación del recurso y sostuvo que las designaciones podrían vulnerar las disposiciones aplicables a las etapas de precampaña y campaña.

Por su parte, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, respaldó la denuncia y afirmó: “Las reglas deben ser para todos. Quienes violan la ley para llegar al poder, usarán el poder para pasar por encima de la ley”.

La denuncia se concentra en las cinco coordinaciones anunciadas por Morena esta semana: Beatriz Mojica Morga, en Guerrero; Carlos Torres Piña, en Michoacán; Eugenio “Gino” Segura Vázquez, en Quintana Roo; Verónica Díaz Robles, en Zacatecas, y Julieta Ramírez Padilla, en Baja California.

Movimiento Ciudadano considera que la figura de las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional estaría siendo utilizada para posicionar anticipadamente a perfiles que eventualmente podrían convertirse en candidatos a las gubernaturas de 2027. Esa interpretación forma parte de los argumentos del partido denunciante y deberá ser analizada por la autoridad electoral; la presentación de la queja no implica que el INE haya determinado la existencia de una infracción.

En Quintana Roo, Segura Vázquez fue designado esta semana como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, después del proceso interno realizado por Morena.

Tras recibir el nombramiento, el senador con licencia inició actividades en Chetumal y anunció recorridos por los 11 municipios de Quintana Roo mediante asambleas informativas y visitas casa por casa.

Morena sostiene que sus coordinaciones forman parte de su organización interna. Hasta ahora, el partido ha definido 10 de las 17 coordinaciones correspondientes a las entidades que renovarán gubernatura en 2027, mientras permanecen pendientes otras siete.

Corresponderá a la autoridad electoral determinar, a partir de la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano y las pruebas aportadas, si las designaciones y actividades señaladas se mantienen dentro de la vida interna partidista o si constituyen alguna infracción a las reglas electorales.