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Sanciones a medios serían por no nombrar un defensor de audiencias, no por su contenido: Sheinbaum

31 julio, 2026
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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los lineamientos propuestos para fortalecer los derechos de las audiencias no contemplan sanciones por el contenido periodístico ni buscan censurar a medios de comunicación o reporteros.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que las posibles sanciones únicamente estarían relacionadas con el incumplimiento de obligaciones administrativas, como la negativa de los concesionarios de radio y televisión a designar un defensor de las audiencias.

“Esto tiene que quedar claro. Por fortuna el tema está abierto a consulta pública, que es la manera en que opera la comisión para que puedan hacerse estas especificaciones, pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, afirmó.

La mandataria reiteró que la propuesta busca garantizar el derecho de las audiencias a recibir información y rechazó que represente un mecanismo de control sobre el ejercicio periodístico.

“No tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información”, sostuvo.

Añadió que las observaciones surgidas durante la consulta pública servirán para precisar el alcance de los lineamientos y evitar interpretaciones relacionadas con una posible censura.

“Todos los puntos serán aclarados. No tiene que ver con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo”, expresó.

La propuesta, presentada recientemente por la Presidencia de la República y puesta a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, establece que cada concesionario de radio y televisión, tanto público como privado, deberá contar con un defensor de las audiencias y elaborar un código de ética.

Sheinbaum subrayó que el nombramiento del defensor corresponderá a cada medio de comunicación y no al gobierno, por lo que insistió en que el objetivo es fortalecer los derechos de las audiencias sin intervenir en los contenidos editoriales.

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