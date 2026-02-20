Aguakan culpa a la CFE por fallas en el suministro de agua en Cancún e Isla Mujeres

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La concesionaria Aguakan responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las afectaciones registradas en el servicio de agua potable en Cancún e Isla Mujeres, al señalar que las fallas en el suministro eléctrico han impactado directamente la operación de su infraestructura.

La empresa informó que, en lo que va del año, se han contabilizado más de diez interrupciones, variaciones de voltaje y trabajos de mantenimiento en la red eléctrica atribuibles a la CFE, lo que ha provocado ajustes inmediatos en la distribución de agua. Explicó que los sistemas de bombeo, cárcamos y plantas potabilizadoras dependen totalmente de la energía eléctrica, por lo que cualquier alteración detiene momentáneamente los equipos encargados de llevar agua a miles de usuarios.

Aguakan sostuvo que, pese a las gestiones realizadas para obtener información anticipada sobre los trabajos programados por la autoridad eléctrica, no se cuenta con fechas ni horarios definidos para la conclusión de las labores, lo que complica la planeación operativa y la capacidad de respuesta ante los cortes.

Mientras persistan las fallas eléctricas, la concesionaria aseguró que continuará actuando dentro de su ámbito de competencia, incluyendo el suministro emergente de agua a escuelas, hospitales y usuarios domésticos con mayor necesidad.

Finalmente, la empresa reiteró que las afectaciones derivan de condiciones externas a su operación y pidió comprensión a la ciudadanía, al tiempo que afirmó mantenerse atenta a las indicaciones de la CFE y aplicar medidas para mitigar el impacto en el servicio.