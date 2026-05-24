Se calienta la carrera en José María Morelos

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Vivimos tiempos adelantados y el municipio de José María Morelos no es la excepción; toda acción se percibe con significado político, como fue este sábado la ya tradicional Cuarta Gran Cabalgata de San Felipe Primero, en honor de San Felipe Neri.

La vocación productiva y las tradiciones del municipio se movilizaron, con la participación de decenas de jinetes de la región morelense, en una jornada que trasciende el festejo patronal para consolidarse como un espacio vital de cohesión social y de encuentro para los sectores del campo del otrora municipio granero del estado.

El regidor Luis Carrillo se integró al contingente ecuestre para completar el trayecto.

Haciendo honor a su mote “El del Sombrero” el regidor aprovechó una vez más su participación en las cabalgatas, para mostrarse cercano a las familias productoras morelenses, marcando una presencia que respalda el tejido social y las costumbres de la región, permitiendo que el protagonismo del evento se mantenga en la gente.

Cada quien baja los cocos de la manera que puede y el regidor Carrillo reitera que tiene la mano alzada, faltaría que dé muestras de su capacidad de estructura para aspirar en serio a la silla principal del municipio morelense, altamente politizado, donde nadie la tiene fácil y se espera una contienda cerrada entre las corrientes políticas que navegan en aguas procelosas rumbo al 2027. Usted tiene la última palabra.