Fallece Javier Coello Trejo, el “Fiscal de Hierro”, a los 77 años de edad

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CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado penalista y exsubprocurador de la República, Javier Coello Trejo, falleció este domingo a los 77 años de edad, según confirmaron familiares, colaboradores y diversas figuras del ámbito político y jurídico.

Conocido nacionalmente como “El Fiscal de Hierro”, Coello Trejo alcanzó notoriedad durante el gobierno de José López Portillo, debido a su participación en investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria en la procuración de justicia, ocupó distintos cargos dentro de la entonces Procuraduría General de la República, donde llegó a desempeñarse como subprocurador.

Originario de Chiapas, inició su carrera en los años setenta como agente del Ministerio Público Federal y posteriormente participó en operativos e investigaciones de alto perfil contra funcionarios públicos y grupos criminales.

En años recientes, Javier Coello Trejo continuó activo como abogado litigante en el sector privado y participó en casos mediáticos de relevancia nacional. También publicó el libro El fiscal de hierro. Memorias, donde narró episodios de su trayectoria dentro de las instituciones de justicia mexicanas.

El senador Manuel Velasco Coello y otras personalidades del ámbito político expresaron condolencias por el fallecimiento del abogado.

Hasta el momento, la familia no ha informado las causas oficiales de la muerte ni los detalles de los servicios funerarios.