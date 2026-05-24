Estefanía Mercado fortalece la transparencia en Playa del Carmen con nuevos enroques en Comuna

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PLAYA DEL CARMEN.- La salida del extesorero municipal Javier Regalado Hendricks provocó una nueva ola de cambios dentro del ayuntamiento de Playa del Carmen, incluyendo la remoción del director de Catastro, Mauricio Adrián Leal Maldonado, así como diversos enroques en áreas clave de la administración municipal.

Aunque el gobierno municipal no informó oficialmente las causas del relevo en Catastro, de manera extraoficial trascendió que existían señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en avalúos de predios y manejo de historiales de morosidad del Impuesto Predial.

Leal Maldonado también fue señalado como uno de los responsables técnicos de la actualización de las tablas catastrales utilizadas actualmente para el incremento del cobro del Predial a contribuyentes empresariales.

Los cambios fueron formalizados durante una sesión de Cabildo en la que se ratificó a Guillermo Andrés Brahms González como nuevo tesorero municipal, cargo que asumió tras dejar la Oficialía Mayor.

El acuerdo aprobado establece que Brahms González deberá presentar una caución de 350 mil pesos mediante fianza de garantía, conforme a la legislación municipal vigente.

Tras la sesión, la alcaldesa anunció otros nombramientos:

– Nagib Eduardo Flores Jiménez fue designado como Oficial Mayor.

– Ludwig Alejandro Vivas Arjona asumió la Secretaría Jurídica.

– Mayra Angélica Castelo Chapa quedó al frente de la Dirección de Catastro.

Mayra Castelo Chapa se desempeñaba previamente como titular de la Secretaría Jurídica y Consultiva del ayuntamiento y anteriormente trabajó en el sector inmobiliario privado.

Por su parte, Nagib Flores Jiménez había sido subdirector en Servicios Públicos Municipales y anteriormente oficial mayor en el ayuntamiento de Chetumal.

En tanto, Ludwig Vivas Arjona fue subprocurador de Justicia en la Zona Norte durante el gobierno de Roberto Borge Angulo y posteriormente colaboró en el Congreso local.

La presidenta municipal aseguró que estos movimientos no serán los últimos dentro de su administración y sostuvo que el ayuntamiento busca “evolucionar”, fortalecer la transparencia y mejorar los procesos administrativos y financieros.