Playa del Carmen reúne a autoridades de Protección Civil de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Autoridades de Protección Civil de los 11 municipios de Quintana Roo sostuvieron una reunión de coordinación en Playa del Carmen para fortalecer las estrategias preventivas rumbo a la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.

El encuentro fue encabezado por Guillermo Núñez Leal, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), y reunió a representantes de los tres órdenes de gobierno vinculados a la atención de emergencias y gestión de riesgos.

Durante la reunión, el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen, Darwin Covarrubias, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre municipios para mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

El funcionario señaló que estos encuentros permiten compartir experiencias, protocolos y mecanismos de prevención para fortalecer la protección de la población durante contingencias climatológicas.

Entre los temas abordados destacaron la operación de refugios temporales, protocolos para eventos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, avances en la actualización del Atlas Municipal de Riesgos y el uso de herramientas digitales para reforzar las labores de prevención y atención de emergencias.

Como parte de los trabajos presentados, autoridades de Playa del Carmen informaron que ya fueron inspeccionados 49 refugios temporales distribuidos en distintos puntos del municipio.

Asimismo, expusieron la coordinación que mantienen con el sector hotelero para fortalecer la estrategia de autorrefugios, orientada a brindar espacios seguros tanto a turistas como a trabajadores en caso de contingencia.

Otro de los puntos centrales fue la actualización del Atlas Municipal de Riesgos, considerado una herramienta clave para identificar zonas vulnerables y establecer acciones preventivas ante posibles inundaciones, lluvias intensas o impactos ciclónicos.

Las autoridades coincidieron en que la preparación anticipada y la coordinación interinstitucional serán fundamentales para reducir riesgos durante la temporada de ciclones tropicales, que oficialmente inicia el próximo 1 de junio en el Atlántico.