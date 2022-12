“Ahora entiendo por qué nadie los quiere”: taxistas agreden a señora en Cancún: creyeron que era trabajadora del Poder Judicial

Comparte esta Noticia

Una señora terminó con síntomas de ansiedad y estrés, tras ser agredida por taxistas afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ya que los conductores pensaron que era trabajadora del lugar y “se la agarraron contra ella”.

La fémina quedó perpleja cuando al pedirle el paso a los choferes estos comenzaron a gritarle: “Pe&#”a corrupta”, además de empujarla y hasta jalarle el cabello.

Cuando llegó al portón de las instalaciones lo encontró cerrado y personal le dijo que debido a la manifestación no laborarían y no sabían cuando podían atenderla.

La litigante fue entrevistada tras el suceso y molesta dijo lo siguiente:

“Ni siquiera los conozco, no tengo ningún interés en saber que están haciendo, yo solo quiero que me dejen pasar y ya me dijeron que no van a abrir por ellos, ¿entonces a quién están perjudicando?, a los ciudadanos”

Además, cuando intentó marcharse también la agredieron a lo que ella dijo “Ahora entiendo por la gente se queja de los taxistas”.

Afortunadamente la situación no escaló más y la señora pudo retirarse sana y salva a su casa.