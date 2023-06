Ahora sí: Óscar Montes de Oca renuncia como fiscal general de Q. Roo

CANCÚN.- Óscar Montés de Oca presentó su renuncia este lunes 26 de junio al cargo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por motivos son “estrictamente personales”.

“Con esta fecha presento mi renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo, mismo que, en términos de dicho ordenamiento, me fue conferido el 12 de diciembre del 2018”, se lee en el documento publicado en las redes de la dependencia.

“Asimismo, le manifiesto que, para el suscrito, ha sido uno de los más altos honores como funcionario público, haber servido a la Ciudadanía Quintanarroense y a sus visitantes. En este sentido, agradezco la confianza que depositó en mi persona, para sumarme a los esfuerzos institucionales del Gobierno que usted encabeza.

Tenga la certeza de que he cumplido con responsabilidad y ahínco en el desempeño de las funciones que me fueron encomendadas en el ámbito de la Procuración de Justicia, tal y como lo demuestran los resultados contenidos en los informes anuales que he presentado ante el H. Congreso y el Ejecutivo Estatal.

Sin duda queda mucho por hacer. También, sé que con el alto compromiso que usted ha asumido en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se logrará avanzar en los retos que se tienen por delante en coordinación con las demás poderes del Estado en el ámbito de todos los sectores de la política pública, en particular en el acceso a la justicia para las víctimas del delito, mujeres, niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables, así como de las familias quintanarroenses.

Agradezco de antemano la confianza depositada en su servidor, para dirigir a la Fiscalía General del Estado”, finaliza.