Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR; sería embajador en Alemania

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado recibió la tarde del jueves la renuncia al cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la que señala que deja el cargo porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha propuesto como “embajador de México ante un país amigo”.

En la carta sin membrete y con fecha de hoy, dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, el funcionario resalta que debido a ello, “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”.

Gertz Manero resalta que con la propuesta de ir a una embajada, tendrá la posibilidad de “continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra”.

El abogado Alejandro Gertz Manero, de 86 años, estuvo al frente de la FGR, órgano constitucional y autónomo con funciones de ministerio público en México, desde el 18 de enero de 2019 cuando fue nominado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Su encargo era por nueve años, por lo que se esperaba que concluyera funciones en 2028.

ERNESTINA GODOY, ENCARGADA DE DESPACHO

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que, antes de salir de la FGR, Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia para que ella quedara como encargada de despacho hasta que se nombre a un nuevo titular de la FGR.

Aclaró que Godoy presentó su renuncia en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y que hoy más tarde rendirá protesta en la FGR.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó la propuesta, y él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas porque la Ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada. Entonces Ernestina Godoy presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tienen el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde”, explicó la mandataria.

