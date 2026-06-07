Guerrero entra en alerta máxima por la depresión tropical Dos-E

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CHILPANCINGO.- El estado de Guerrero se mantiene en alerta máxima ante la presencia de la depresión tropical Dos-E, sistema que se formó este domingo frente a las costas del Pacífico mexicano y que podría evolucionar a la tormenta tropical Boris en las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se localizaba a unos 155 kilómetros al sur de Acapulco y avanza hacia el norte, con trayectoria hacia el litoral guerrerense.

Las autoridades pronostican lluvias extraordinarias de hasta 250 milímetros en distintas regiones del estado durante las próximas 48 horas, una cantidad que podría superar la precipitación promedio registrada en todo el mes de junio.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que Guerrero enfrentará al menos dos días consecutivos de lluvias intensas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y deslizamientos de laderas, especialmente en zonas montañosas.

Además de Guerrero, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones de Michoacán y Oaxaca.

También se esperan precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Según los pronósticos, la depresión tropical evolucionará a la tormenta tropical Boris durante la tarde de este domingo. Sin embargo, debido a su cercanía con tierra firme, no alcanzaría la categoría de huracán antes de tocar territorio nacional.

Las estimaciones indican que el sistema impactaría entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en la costa de Guerrero, para posteriormente internarse hacia la región montañosa y degradarse nuevamente a depresión tropical al desplazarse hacia Michoacán.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil recomendaron a la población evitar cruzar ríos, arroyos y zonas inundadas, extremar precauciones en carreteras y caminos rurales, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Asimismo, alertaron sobre posibles interrupciones en servicios básicos, caída de árboles, derrumbes y afectaciones en comunidades ubicadas en zonas de riesgo, por lo que pidieron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos durante las próximas horas.