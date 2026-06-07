Analiza Sedetur modificar plan de manejo para ampliar oferta turística en la Bahía de Chetumal

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CHETUMAL.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) trabaja en una estrategia para diversificar la actividad turística en el sur del estado mediante el aprovechamiento sustentable de la Bahía de Chetumal y el fortalecimiento de proyectos de turismo comunitario en diversas localidades de la región.

El subsecretario de Turismo, Omar Govea Hernández, informó que actualmente se analiza la actualización del Plan de Manejo de la Bahía de Chetumal, con el objetivo de definir qué actividades turísticas podrán desarrollarse dentro de esta área natural protegida y Santuario del Manatí, así como las zonas donde podrían autorizarse.

Explicó que las mesas de trabajo se realizan en coordinación con autoridades ambientales y organismos especializados, buscando un equilibrio entre la conservación del ecosistema y el desarrollo de actividades económicas vinculadas al turismo.

“Lo que estamos buscando es lograr un equilibrio entre la conservación, que precisamente es la propuesta de valor que tiene este destino, y las actividades económicas, para determinar qué tipo de servicios y actividades pueden realizarse, así como el uso de embarcaciones y las áreas donde estarían permitidas”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos registran avances importantes y se prevé que antes de concluir el año pueda presentarse una propuesta formal de modificación al plan de manejo.

Paralelamente, Sedetur impulsa proyectos turísticos en comunidades de la Ribera del Río Hondo, considerada una de las nuevas rutas de turismo comunitario del estado. Localidades como Sacxán y Ucum participan en iniciativas que combinan actividades productivas tradicionales con experiencias para visitantes.

Entre las opciones que ya se ofrecen destacan recorridos en bicicleta, paseos en kayak y actividades de contacto directo con la naturaleza, diseñadas para atender la creciente demanda de turismo de experiencia y bajo impacto ambiental.

El subsecretario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de diversificación turística impulsada en la zona sur, con el propósito de generar una mayor derrama económica para las comunidades locales y ampliar la oferta más allá de los destinos tradicionales de sol y playa.

Actualmente, se tienen identificados más de 60 prestadores de servicios turísticos comunitarios que han obtenido distintivos de calidad, cifra que podría incrementarse conforme se desarrollen nuevas experiencias y productos turísticos tanto en la Bahía de Chetumal como en las comunidades rurales de la región.