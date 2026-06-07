“O eres corrupta o eres estúpida”: Trump se lanza contra conductora de NBC

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminada de manera abrupta una entrevista con la periodista Kristen Welker luego de ser cuestionado sobre sus afirmaciones respecto a las elecciones presidenciales de 2020 y sobre diversas iniciativas impulsadas por su administración.

Durante la conversación, Trump defendió la propuesta de destinar cerca de mil 800 millones de dólares a un denominado “fondo contra la militarización”, que tendría como objetivo compensar a personas procesadas durante la administración anterior, incluyendo a algunos involucrados en los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.

El mandatario manifestó su inconformidad por la falta de respaldo que ha recibido la iniciativa en el Congreso y por los obstáculos legales que han dificultado su implementación. Según afirmó, el fondo busca apoyar a personas cuyas vidas se vieron afectadas por procesos judiciales impulsados durante el gobierno anterior.

En otro momento de la entrevista, Trump reiteró su postura respecto a Irán y advirtió que Estados Unidos podría recurrir al uso de la fuerza militar si no se alcanza un acuerdo que garantice el control y la seguridad del uranio enriquecido en posesión de ese país. No obstante, rechazó que una eventual acción de ese tipo represente el inicio de una “guerra interminable”.

La tensión aumentó cuando la periodista abordó nuevamente las afirmaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral en 2020, tema que ha sido ampliamente cuestionado y que se relaciona con los acontecimientos del 6 de enero de 2021.

Tras varios intercambios, el presidente lanzó críticas contra la entrevistadora y contra diversos medios de comunicación estadounidenses, entre ellos NBC, ABC, CBS y CNN, a los que acusó de actuar de manera parcial.

Trump indicó a la reportera: “O eres corrupta o eres estúpida… Eres corrupta, y Meet the Press es corrupto, al igual que ABC, CBS y CNN”.

Finalmente, Trump decidió concluir la entrevista antes de lo previsto y señaló que ya no deseaba continuar con la conversación, poniendo fin al encuentro en medio de un clima de confrontación.