CFE fortalece red eléctrica en Quintana Roo con inversión superior a 2 mil millones de pesos

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Comisión Federal de Electricidad puso en operación nueva infraestructura de transmisión y transformación de energía eléctrica en la Península de Yucatán, como parte de una inversión superior a los 2 mil 156 millones de pesos destinada a fortalecer el suministro energético en Cancún y la Riviera Maya.

De acuerdo con la empresa, las obras beneficiarán a más de 718 mil usuarios y forman parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo objetivo es incrementar la capacidad de transmisión para responder al crecimiento de la demanda en el sureste del país.

Entre los proyectos concluidos destaca la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica de Potencia Leona Vicario, así como la construcción de 105.5 kilómetros de líneas de transmisión, infraestructura considerada estratégica para una de las regiones con mayor actividad turística y económica de México.

La CFE señaló que estas acciones contribuirán a mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico y avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética en la Península de Yucatán, además de fortalecer la Red Nacional de Transmisión.

Asimismo, informó que el desarrollo y puesta en operación de las instalaciones estuvo a cargo de personal especializado del área de transmisión, con el propósito de garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

En paralelo, el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía aprobó recientemente cuatro permisos de generación eléctrica para proyectos de la CFE en Quintana Roo. Las autorizaciones corresponden a las centrales eléctricas móviles Cancún 1, Cancún 2 y Nizuc, ubicadas en Benito Juárez, así como a la Central Eléctrica Móvil Chankanaab, en Cozumel.

Los permisos tendrán una vigencia de tres años y buscan reforzar la capacidad de generación en zonas de alta demanda turística y urbana.

Durante la misma sesión, el organismo regulador aprobó modificaciones a proyectos de generación privada, además de formalizar la terminación anticipada de diversos permisos de autoabastecimiento y generación eléctrica pertenecientes a distintas empresas del sector.