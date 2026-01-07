Alejandro Gertz Manero será embajador en Gran Bretaña, adelanta Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya obtuvo el beneplácito diplomático para fungir como nuevo embajador de México en Gran Bretaña, designación que aún deberá ser ratificada por el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que el aval del gobierno británico ya fue concedido, por lo que el siguiente paso será la aprobación del nombramiento por parte de la Cámara Alta.

“Lo puedo ya decir, porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña; tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha”, declaró.

Tras el anuncio, la actual embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien ocupa el cargo desde el 23 de abril de 2021, felicitó públicamente a Gertz Manero mediante un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

Alejandro Gertz Manero dejó la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que el 27 de noviembre de 2025, el Senado aprobó su retiro del cargo con 74 votos a favor y 22 en contra, dando por concluida su gestión al frente del organismo autónomo.