Alessandra Rosaldo alarmada y triste por el rumor de la golpiza de Vadhir a su papá Eugenio Derbez 

Luego de que el comediante mexicano Eugenio Derbez llevara a cabo una transmisión en vivo en sus redes sociales, para contar cómo ocurrió su accidente tras jugar un juego de realidad virtual, y cómo la ha pasado desde la complicada cirugía a la que fue sometido, surgió el rumor de que la verdadera razón de su hospitalización y operación, se debió a una golpiza que le dio su hijo Vadhir Derbez, tras una acalorada discusión.

El periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga, fue quien esparció dicho rumor sobre Eugenio Derbez y uno de sus hijos. En su canal de YouTube aseguró: “Eugenio no estaba jugando realidad virtual con Vadhir, efectivamente Vadhir estaba presente el día que sucede esto, se pelearon y se fueron a los golpes, hubo una pelea física en casa de Derbez entre él y su hijo”.

Supuestamente, el también actor y productor de cine y televisión, no quería que esto se diera a conocer, pues su vástago (fruto de la relación amorosa que tuvo con la cantante y diseñadora Silvana Prince), tendría problemas con la justicia estadounidense.

“En Estados Unidos esto es muy penado, si ellos hubieran recurrido a las autoridades, Eugenio Derbez mínimo hubiera pasado tres días en prisión o en los amparos, o los dos, aunque bueno, en este caso el que más escándalo causaría sería Eugenio, como el patriarca de esta familia, por eso, decidieron ocultar la información”.

En un reciente encuentro con varios reporteros, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, reaccionó a esa versión de la supuesta golpiza que le dio Vadhir a su papá.

Por un lado, nos da risa, pero también tristeza, y, por otro lado, nos alarma. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? Qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre que tengan que estar buscando, es muy triste porque hay quien lo cree.

La integrante del dúo musical Sentidos Opuestos, mencionó que han recibido mensajes de personas cercanas, preguntándoles qué pasó, “que fue así como nos enteramos (sobre ese rumor)”.

Asimismo, Alessandra Rosaldo lamentó que personas como Alejandro Zúñiga, se atrevan a aseverar cosas como si las hubieran presenciado, “como si tuviera algo que lo comprobara y sobre todo nos asusta, me da miedo lo que la gente es capaz de inventar y hasta donde son capaces de llegar”.

La esposa de Eugenio Derbez agregó que no tiene pensado demandar a esta persona, tampoco es nuestro estilo y no nos gusta invertir nuestro tiempo en eso, no es algo que hayamos platicado”.