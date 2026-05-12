Mario Delgado critica calendario escolar: “Las aulas siguen abiertas sin propósito”

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CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, cuestionó el actual calendario escolar y aseguró que durante el último mes del ciclo lectivo las escuelas permanecen abiertas “sin un propósito pedagógico”.

Las declaraciones surgen después de la polémica propuesta presentada por la SEP para adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio de 2026, medida que finalmente no fue aprobada, por lo que las clases continuarán conforme al calendario establecido.

Mario Delgado afirmó que, tras la entrega de calificaciones, gran parte de las actividades escolares entran en una dinámica administrativa que reduce el aprovechamiento académico en las aulas.

“Debemos ser honestos. Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo”, expresó.

El funcionario sostuvo que este periodo representa “tiempo muerto” dentro del sistema educativo y consideró que afecta tanto a docentes como a estudiantes, además de restar espacio a la convivencia familiar y al bienestar emocional de las infancias.

La propuesta de modificar el calendario escolar generó críticas entre especialistas, organizaciones civiles y padres de familia, quienes advirtieron posibles afectaciones en el aprendizaje y un aumento en el rezago educativo.

El actual esquema escolar de la SEP contempla 185 días obligatorios de clase, con posibilidad de extenderse a 200 dependiendo de las necesidades de cada plantel. Este modelo fue implementado durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto como parte de una reforma educativa aprobada en 2016.

En aquel momento, el argumento principal fue mejorar el aprovechamiento del tiempo escolar, al considerar que México figuraba entre los países con más horas y días de instrucción obligatoria, sin que ello se reflejara necesariamente en mejores resultados académicos.

La reciente propuesta de la SEP planteaba reducir el calendario escolar de 185 a 157 días, es decir, 28 días menos de actividades lectivas, bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol 2026 en México.