Sheinbaum abre posibilidad de adelantar clases en algunos estados por Mundial y el calor

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que algunos estados del país todavía podrían adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 por motivos relacionados con las altas temperaturas o la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las declaraciones se dieron luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, tras alcanzar un consenso con las autoridades educativas estatales, el calendario escolar se mantendrá sin cambios y las clases concluirán oficialmente el 15 de julio.

No obstante, la mandataria federal explicó que podrían existir excepciones para determinadas entidades, dependiendo de sus condiciones climáticas o necesidades particulares derivadas del evento deportivo internacional.

“En todo caso, si algunas de las entidades, sea por las altas temperaturas o por el tema del Mundial, quisieran recorrer la salida, que pueda haber esta oportunidad, pero como una excepción para algunas entidades”, expresó Sheinbaum.

La semana pasada, la SEP generó polémica tras plantear la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, argumentando las altas temperaturas en distintas regiones del país y la logística relacionada con el Mundial de Futbol 2026, del que México será una de las sedes.

La propuesta provocó críticas de especialistas, docentes y padres de familia, quienes advirtieron posibles afectaciones académicas y un incremento en el rezago educativo.

Finalmente, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que el acuerdo alcanzado con las 32 entidades federativas fue mantener el calendario escolar originalmente previsto, aunque con la posibilidad de ajustes específicos en casos extraordinarios.