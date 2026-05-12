Reconoce Mara Lezama labor de enfermeras y enfermeros en Quintana Roo

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CANCÚN.- En el marco del Día Internacional de la Enfermería, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reconoció la labor y compromiso de las enfermeras y enfermeros de Quintana Roo, a quienes calificó como pieza fundamental del sistema de salud por su entrega, sensibilidad y vocación de servicio.

A través de un mensaje dirigido al personal de enfermería de todo el estado, la titular del Ejecutivo destacó que detrás de cada atención médica existe preparación, disciplina, ética y un profundo compromiso con la vida y el bienestar de las familias quintanarroenses.

“Hablar de enfermería es hablar de humanismo, de fortaleza y de un enorme compromiso con la vida”, expresó Mara Lezama al agradecer el trabajo que realizan en hospitales y clínicas, especialmente en momentos de mayor angustia e incertidumbre para los pacientes y sus familias.

La gobernadora señaló que, desde el gobierno humanista con corazón feminista, se trabaja todos los días para fortalecer las condiciones laborales del sector salud, mediante más capacitación, mejores herramientas y mayores espacios de participación y liderazgo para el personal de enfermería.

Asimismo, reconoció la resiliencia y entrega demostrada durante la pandemia por Covid-19, al recordar que las enfermeras y enfermeros estuvieron siempre en la primera línea de atención, brindando esperanza y acompañamiento a quienes más lo necesitaban.

“No se nos olvida lo que hicieron durante el Covid-19, las tantas y tantas veces que estuvieron ahí atendiendo a seres humanos, en los que ustedes son la mayor esperanza”, citó la titular del Ejecutivo.

Finalmente, Mara Lezama reiteró su agradecimiento a quienes “cuidan con sensibilidad, profesionalismo y con el corazón”, y felicitó a las y los enfermeros quintanarroenses por su invaluable labor en favor de la salud pública.