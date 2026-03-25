Alista Conagua 100 mdp para enfrentar sequía en Quintana Roo

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CHETUMAL.- Ante el riesgo de una temporada de sequía en diversas zonas de Quintana Roo, la Comisión Nacional del Agua anunció la disponibilidad de una bolsa de 100 millones de pesos destinada a proyectos de tecnificación agrícola.

La dependencia advirtió que las condiciones climáticas previstas para este año son adversas, por lo que consideró fundamental que productores y usuarios del recurso hídrico aprovechen estos apoyos para fortalecer su capacidad frente a la escasez de lluvias.

En ese sentido, ya está abierto el periodo para la recepción de proyectos, con fecha límite el 31 de marzo, e invitó a los interesados a presentar sus propuestas dentro del plazo establecido.

Los recursos podrán utilizarse en acciones como la instalación de sistemas de riego, perforación de pozos, apertura de caminos y otras obras enfocadas en un uso más eficiente del agua, particularmente en regiones donde ya existe demanda, como la zona limítrofe del estado.

Los apoyos se asignan a partir de solicitudes directas, por lo que los interesados deben acreditar la propiedad de la tierra o contar con una concesión vigente de agua, además de completar el trámite correspondiente ante la dependencia.

Asimismo, el plazo para renovar los títulos de concesión vence el 28 de abril, un requisito indispensable tanto para acceder a los programas como para mantener en regla el aprovechamiento del recurso.

Durante 2025 se respaldaron cerca de 67 proyectos en la entidad, por lo que se espera una participación igual o superior en este año, dependiendo del número de propuestas que cumplan con los lineamientos.