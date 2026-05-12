Fiscalía desmiente a influencer: descarta restos humanos hallados cerca de Xul-Ha

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CHETUMAL.- Un influencer de Chetumal generó alarma e incertidumbre en redes sociales luego de publicar un video en el que aseguraba haber encontrado “miles de huesos” a un costado de la carretera federal 307, en el tramo Chetumal-Cancún, sugiriendo incluso que podrían tratarse de restos humanos.

La grabación, difundida desde el pasado 10 de mayo, provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes manifestaron preocupación ante la posibilidad de un hallazgo relacionado con hechos delictivos. Sin embargo, otros internautas señalaron desde un inicio que los restos aparentemente correspondían a animales provenientes de rastros, granjas o establecimientos dedicados a la venta de alimentos.

El creador de contenido incluso etiquetó a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para solicitar una investigación en la zona ubicada cerca de la comunidad de Xul-Ha, aproximadamente 50 metros adelante de la salida de Chetumal.

Tras el reporte, personal especializado de la Fiscalía acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y efectuar la inspección pericial de los restos óseos localizados en un área verde junto a la carretera.

Posteriormente, la autoridad informó que los restos encontrados no eran humanos, sino huesos de fauna, específicamente costillas de mamífero cuadrúpedo y húmeros de ave.

Con ello, la Fiscalía descartó cualquier indicio relacionado con restos humanos o hechos criminales en el lugar.