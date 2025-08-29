Amagan maestros con nuevas protestas por descuentos a manifestantes

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- A punto del regreso a clases para un nuevo ciclo escolar, el Comité Central de Lucha (CCL) denunció que la secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda Xix Euán, emprendió represalias contra personal docente y administrativo que sigue en la lucha por la derogación de la reforma del 2007 a la Ley del ISSSTE y se negó a concederles una audiencia que han solicitado.

El vocero del movimiento magisterial, Xavier Méndez, denunció que en el primer pago de nómina del ciclo escolar 2025-2026, la SEQ les aplicó descuentos que van de mil a 3 mil 500 pesos, bajo el concepto 17, que significa Inasistencia, a docentes de nivel básico quienes participaron en el movimiento magisterial que a nivel nacional se realizó en demanda de sus derechos.

Los principales afectados son maestras y maestros de educación inicial en varios municipios, en especial los del Centro de Atención Infantil (CAI), que ya sufrieron descuentos en sus últimos dos pagos quincenales, pese a las mesas de diálogo que se tuvieron.

Dijo que ya enviaron los talones de pago al comité donde comprueban dicho descuento por participar en la lucha por sus derechos, garantizados por la ley, por lo que ya solicitaron una audiencia con la secretaria Elda Xix para aclarar ese tema, pero no les ha respondido.

Dijo que hasta el momento son 25 maestros los que sufrieron esos descuentos, a pesar de que tanto la gobernadora Mara Lezama, pero sobre todo la presidenta Claudia Sheinbaum, les anticiparon que no aplicarían descuentos a sus salarios porque estaban luchando por mejorar su situación laboral.

El malestar crece entre los maestros, quienes consideran que los descuentos son una forma de presión para debilitar la protesta para derogar la reforma del 2007 a la Ley del ISSSTE, normativa que consideran que, ha afectado gravemente sus derechos de jubilación.

Ante esta situación, el Comité Central de Lucha también emitió este jueves un comunicado, en el que manifiesta su enérgico rechazo a los descuentos al personal docente y administrativo que participó en la lucha por sus derechos laborales, y declaró que son injustos y vulneran sus derechos fundamentales.

Asimismo, exige la inmediata revisión y rectificación de los descuentos, así como la extensión de la garantía de que no se tomarán represalias contra los docentes y personal administrativo que participan en la lucha por sus derechos.

En el comunicado se señaló que insisten en solicitar a la titular de la SEQ una audiencia, la cual ha sido pospuesta varias veces sin fijar una fecha cierta para su realización.

Por otra parte, ante esta situación, los maestros del CCL analizan realizar nuevas acciones de protesta que podrían coincidir con el arranque de clases, y sostienen reuniones internas para definir las medidas que tomarán en defensa de sus derechos, en las que no descartan manifestaciones públicas en los próximos días.

