Beatriz Gutiérrez Müller se descarta para Rectoría de la BUAP

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller quedó oficialmente descartada de la contienda por la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pese a que su nombre apareció en la lista de propuestas presentadas por la comunidad universitaria.

El director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) “Alfonso Vélez Pliego”, Giuseppe Lo Brutto, confirmó que la investigadora no acudió a la entrevista programada con la Comisión de Auscultación el miércoles a las 13:45 horas en el Edificio Carolino. Según explicó, Gutiérrez Müller agradeció el respaldo de estudiantes y académicos, pero dejó claro que no tiene intención de competir por el cargo.

Su inclusión en la lista se debió a una propuesta enviada de manera virtual, mientras que en la sesión presencial el apoyo se concentró en figuras como la actual rectora Lilia Cedillo, Rodolfo Javier Zepeda Memije, César Ricardo Cansino Ortiz y Ricardo Paredes Solorio.

Además, trascendió que la académica tampoco tramitó la constancia académica requerida en la convocatoria, requisito indispensable cuyo plazo venció el pasado martes. Esta situación confirmó que no buscaba postularse formalmente.

Con la baja de Gutiérrez Müller, ocho aspirantes continúan en el proceso y deberán acudir a sus entrevistas programadas.

Entre los nombres con mayor respaldo destaca el de la actual rectora, María Lilia Cedillo Ramírez, quien recibió la mayoría de pronunciamientos de facultades y colegios, perfilándose como favorita en la contienda.

Con esta decisión, Beatriz Gutiérrez Müller se mantiene como académica e investigadora del ICSyH, pero sin aspiraciones de liderar la universidad poblana en el próximo ciclo rectoral.

Fuente: Retodiario