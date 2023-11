AMLO celebra decisión de Ebrard de quedarse en Morena

Comparte esta Noticia

Foto de archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena y sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial del partido oficial.

“(Marcelo) ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente”, señaló el presidente durante su conferencia matutina, que se realizó en Culiacán, Sinaloa.

El mandatario comentó que el excanciller y exaspirante de Morena a la candidatura presidencial puso por delante el interés de la nación y del pueblo a su legítimo interés personal.

“En esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa”, dijo.

López Obrador manifestó que la política “es un apostolado, no es una actividad lucrativa”, ya que “si no se le tiene amor al pueblo, no se es político”.

“El corrupto, el clasista, el racista no es político, es un politiquero, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político. La política es un noble oficio, como el periodismo”, sostuvo.

Fuente: El Sol de México