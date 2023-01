AMLO critica a los encapuchados en las marchas: “¿Por qué se tapan la cara?”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a la marcha de grupos feministas en contra de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que sospecha de “mano negra” en manifestaciones donde personas encapuchadas arman disturbios y destrozos contra edificios y monumentos.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde ofreció su mañanera, convocó también a los familiares de quienes participan en las marchas a indagar si están influenciados por partidos políticos de oposición.

“Que tampoco nos hemos ocupado porque no espiamos a nadie, pero no estaría de más que sus papás, que son muy simpatizantes de nuestro movimiento, sus abuelos, que la gente nos ayude indagando si están metidos los partidos del bloque conservador”, dijo.

La marcha de hoy de grupos feministas está convocada a las 16 horas en el Ángel de la Independencia para salir al Zócalo. El gobierno puso vallas sobre el perímetro para proteger monumentos y edificios.

“Qué ganan -sólo que haya mano negra, que no sea con buenas intenciones- qué ganan con usar martillos y picos y sopletes y sopletes, y destruir todo, quién va a estar a favor de esa causa, por qué no se da la cara y se aplica la no violencia, que es una estrategia de lucha que da resultados. Cuando uno tiene la razón y se lucha por una causa justa se triunfa, es la enseñanza de Tolstói y de Gandhi y de Mandela y de Luther King, ¿o es que ellos no son -porque eso es lo que se demuestra- partidarios de la no violencia, ellos no quieren la transformación?”, cuestionó.

El tabasqueño convocó a los manifestantes a encabezar un movimiento pacífico. “No es cuántos van a estar en el zócalo, es cuánto destrozos se van a hacer. Es interesante el tema, es llamar la atención, por qué no se van casa por casa, como lo hacíamos nosotros, se suben al Metro con volante y dicen a la gente está muy mal el Metro y nos vamos a manifestar pacíficamente, claro, eso requiere trabajo, son muchas fatigas. Entonces, llenan el Zócalo y es nota internacional, ah, pero no queremos ir a entregar volantes porque eso cansa, fatiga, mejor vamos a quemar un edificio, vamos a destruir”, dijo.

Fuente: El Heraldo de México