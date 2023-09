AMLO critica a Xóchitl Gálvez por aceptar que el PRI arrope su candidatura

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la falta de congruencia política de Xóchitl Gálvez Ruiz, quien apenas en el 2017 golpeó una piñata con las siglas del PRI para respaldar al PAN en la campaña del Estado de México y hoy, seis años más tarde, aceptó que el partido tricolor la arrope en sus aspiraciones presidenciales.

Para el presidente López Obrador, la actividad de la política requiere contar con autoridad moral y congruencia, virtudes que la derecha, “siempre cínica e hipócrita”, no tiene.

“¿Cómo sostenían una cosa hace un tiempo y ahora ya sostienen otra? A ver, ponlo, no creo que haya problema. Uno donde está la señora Xóchitl rompiendo una piñata del PRI, vamos a ponerlo, ayuda mucho. ¿Saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral, un término, una palabra, un concepto: congruencia. Si no, no se puede, sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa como el pueblo de México. No es ‘yo pensaba así y ahora pienso distinto, como digo una cosa digo la otra’. ¿Quién decía eso? No se puede”, fustigó el mandatario federal.

Como lo denunció en sus tres campañas presidenciales, López Obrador acusó que la mayoría de los priistas son corruptos y cínicos y los panistas corruptos e hipócritas.

Agregó que a diferencia del pasado, las dirigencias de ambos partidos de derecha simulaban que pensaban distinto, hoy ya no hacen ningún esfuerzo para distinguirse.

Fuente: Excélsior