AMLO defiende a García Harfuch por caso Ayotzinapa: “no hay nada contra él”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador salió a la defensa de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México y aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al señalar que sí participó en reuniones públicas encabezadas por el exprocurador Jesús Murillo Karam, pero no está involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y tampoco hay pruebas contra él.

En su mañanera de este jueves, el presidente López Obrador dijo que como se está en tiempos electorales con miras a 2024 se busca utilizar este “lamentable caso” en contra de adversarios o futuros candidatos, por lo que llamó a no politizar el asunto y reiteró que su gobierno continuará con la investigación a fondo hasta saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Lo que pasa es que como estamos para temporada electoral pues ya todo es noticia con esos propósitos y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores u otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros”, dijo.

El jefe del Ejecutivo aclaró que lo que comentó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, durante la presentación del segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa sobre García Harfuch sí está confirmado que estuvo en una o dos reuniones que eran públicas y en las que también estuvieron otros funcionarios federales y estatales, pero no por ello puede juzgársele y más si no hay pruebas.

“No se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas más que eso. En esas reuniones fue cuando se decide fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto, de ahí surge de que a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula, les urgía cerrar el caso”, comentó.

“Habría que ver si hay elementos de que García Harfuch participó interviniendo teléfonos, hasta ahora, lo que yo he visto no hay nada, más que la participación en esas reuniones”, puntualizó.

López Obrador dijo que a esto se debe que el aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aparezca en la investigación que se está realizando sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en hechos ocurridos en septiembre de 2014.

“En la investigación que se está realizando aparece (García Harfuch) y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería Alejandro Encinas que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el exjefe de la Policía”, mencionó.

Fuente: Excélsior