AMLO defiende a Samuel: ‘Lo están maltratando, no puede ser monedita de oro’

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en medio de los enfrentamientos que ha tenido con los partidos PRI y PAN, los cuales buscan frenar sus planes para obtener la candidatura presidencial en Movimiento Ciudadano.

“Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso, si no la vida no sería vida, y no se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo, siempre va a haber inconformidad y además eso es consustancial a la democracia”, comentó esta mañana.

La semana pasada ambos funcionarios inauguraron juntos la primera etapa del acueducto “El Cuchillo II” que servirá para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Monterrey que actualmente enfrenta una crisis hídrica. Desde ese entonces, López Obrador ha reiterado sus agradecimientos al gobernador de Nuevo León por colaborar en el proyecto.

“Y ya termino nada más haciendo un reconocimiento muy especial, el mayor reconocimiento al gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque, como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido que tenemos que trabajar juntos, más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien politiqueras, eso lo ha entendido muy bien Samuel y por eso hemos podido avanzar”, dijo durante la inauguración de la obra.

Un día después del acontecimiento, los dirigentes del Frente Amplio por México encabezaron un evento en Nuevo León en el que acusaron a García de formar parte del equipo de López Obrador, quien, según afirmaron, busca impulsarlo para dividir a la oposición y fortalecer a Morena.

Asimismo, lo acusaron de presionar a diputados locales del PRI y el PAN, mismos que son mayoría en el Congreso de la entidad, para lograr una mayoría a favor de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura.

Fuente: El Financiero