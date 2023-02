AMLO llama a la calma ante subida de inflación: ‘No es para alarmarse’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia ofrecida desde Zapopan, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el aumento que tuvo la inflación en enero, pues, según afirma, no superó por mucho las expectativas, y prevé que sea la última subida del 2023.

“Yo creo que ya es el último incremento que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7 (mensual), pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa pero no es para alarmarse”, señaló.

El mandatario también compartió su punto de vista sobre la estrategia que sigue el Banco de México (Banxico) para contenerla. Indicó que respeta su autonomía pero desearía que se llevaran a cabo otras acciones en lugar de solo aumentar la tasa de interés, como apoyar la actividad productiva o no aumentar los precios de las gasolinas y el diésel.

“Eso no lo hacen ni lo recomienda el Banco de México ni los bancos centrales en el mundo, sí deberían de ocuparse más en impulsar el crecimiento no solo en el control de inflación”, expresó.

Puntualizó que entre las acciones que él propone para afrontar la inflación están el fomentar la actividad productiva, no aumentar los precios de combustibles y de la electricidad, que con acciones que ha tomado el gobierno de México.

Fuente: El Financiero