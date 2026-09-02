AMLO no me dice qué hacer, afirma Sheinbaum ante versiones de división en Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una disputa interna en Morena o diferencias con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y atribuyó esas versiones a sus adversarios políticos, a poco más de un año de las elecciones de 2027.

Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que se ha construido una narrativa sobre una supuesta pugna dentro del movimiento y cuestionó la idea de que necesite demostrar que mantiene el control del gobierno.

“Se inventaron que hay una pugna interna para que la presidenta demuestre que tiene el control del país”, expresó.

Sheinbaum aseguró además que López Obrador se ha mantenido al margen de las decisiones de su administración y que desde que dejó la Presidencia no ha intentado intervenir en la conducción del gobierno.

“AMLO ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno. No ha mandado ningún mensaje sobre qué hacer, no hacer, si está o no de acuerdo con algo, o que algo no le parece”, afirmó.

La Presidenta sostuvo que tampoco ha recibido llamadas del exmandatario para indicarle cómo actuar o manifestarle inconformidades sobre decisiones tomadas durante su administración.

Señaló que López Obrador permanece dedicado a escribir un nuevo libro y rechazó las versiones según las cuales mantendría influencia directa sobre las decisiones de su gobierno.

“No ha habido una sola llamada para decirme qué hacer. Esta idea de que detrás de la presidenta gobierna AMLO, es una idea muy machista de que las mujeres no podemos desarrollar un gobierno”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras Morena comienza a perfilarse hacia las elecciones de 2027 y aumentan las disputas y aspiraciones por las candidaturas que estarán en juego.

Sobre este proceso, Sheinbaum reiteró que las candidaturas del partido serán definidas mediante encuestas en cada entidad y sostuvo que serán los ciudadanos quienes determinen a las personas que representarán al movimiento.

La mandataria insistió en que las diferencias derivadas de las aspiraciones políticas no representan una ruptura dentro de Morena y rechazó nuevamente las versiones sobre una confrontación con López Obrador.