Apagón del sureste no fue por falta de infraestructura eléctrica: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el apagón que afectó a Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas haya sido consecuencia de un déficit en la generación de electricidad o de insuficiencia en la infraestructura del sureste, y atribuyó la interrupción a daños por vandalismo en una torre de transmisión.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que la afectación en la torre provocó la salida de operación de dos líneas de alta tensión y, como consecuencia, la interrupción del suministro eléctrico en los cuatro estados.

“No tiene que ver con falta de infraestructura, falta de generación, sino un daño que hubo en una torre de transmisión”, afirmó.

Sheinbaum señaló que los reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyen los daños a actos de vandalismo, aunque descartó calificarlos como un sabotaje.

La falla dejó sin suministro eléctrico a usuarios de diferentes puntos del sureste hasta que personal de la CFE logró restablecer el servicio. De acuerdo con la Presidenta, las maniobras de recuperación se prolongaron aproximadamente ocho horas.

“Por eso se pudo recuperar tan rápido, realmente fueron prácticamente ocho horas que se recuperó el servicio. La verdad, mis felicitaciones a las y los trabajadores de CFE”, expresó.

La mandataria insistió en diferenciar el incidente de un problema estructural de generación eléctrica y señaló que una afectación puntual en una torre puede ocasionar interrupciones incluso cuando existen inversiones para ampliar y modernizar la red.

“Estas contingencias que ocurren por un daño en una torre de transmisión van incluso más allá de la inversión que se esté haciendo, siempre puede haber vulnerabilidades”, explicó.

Sheinbaum reconoció que uno de los retos del sistema eléctrico es contar con alternativas que permitan mantener el suministro cuando algún componente de la red queda fuera de operación.

Indicó que la estrategia federal busca reducir los tiempos de respuesta frente a este tipo de contingencias y desarrollar esquemas paralelos capaces de sostener el servicio ante daños en la infraestructura.

“El problema es en cuánto tiempo recuperas el servicio y cómo garantizas que haya esquemas que te permitan, aunque se dañe una torre, poder seguir funcionando a través de esquemas paralelos”, sostuvo.

La CFE informó durante la emergencia sobre el avance de las labores de recuperación y posteriormente reportó el restablecimiento total del suministro.

La explicación de Sheinbaum coincide con la versión difundida por la empresa eléctrica sobre un acto de vandalismo como origen de la falla. Hasta el momento, no se han detallado públicamente las circunstancias en las que ocurrió el daño ni cómo se determinó que fue provocado.