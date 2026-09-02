Sheinbaum pide aclarar si Adán Augusto y Andy López aparecen en investigación de huachicol

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que haga público, hasta donde lo permita el proceso judicial, cómo operaba la red de contrabando de combustibles presuntamente encabezada por los hermanos Fernando y Manuel Farías Lagunas, y que aclare si dentro de las investigaciones existen menciones de Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que solicitó a la fiscal general Ernestina Godoy presentar información sobre la estructura y funcionamiento de la red de huachicol fiscal, de manera similar a como la institución ha expuesto públicamente otros casos.

Sheinbaum consideró necesario explicar cómo los hermanos Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, presuntamente desarrollaron una estructura para el contrabando de combustible y cuál fue la participación de integrantes de la Secretaría de Marina que aparecen en las investigaciones.

“Yo le pedí a la Fiscalía que pudiera presentar, así como presentó otros casos recientes, que en este caso pudiera presentar cómo era la red del huachicol en su momento”, señaló.

La Presidenta indicó que también debería explicarse cómo el propio almirante Rafael Ojeda denunció el caso ante la FGR y cuáles fueron las primeras investigaciones realizadas durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

Además, consideró importante aclarar si dentro de las investigaciones existen menciones o elementos relacionados con Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno no busca ocultar información relacionada con las investigaciones sobre el contrabando de combustibles y respaldó las detenciones realizadas hasta el momento.

“Nada que esconder, absolutamente nada”, afirmó al pedir que la Fiscalía proporcione detalles sobre el caso, respetando aquella información que deba mantenerse reservada por formar parte del procedimiento judicial.

La mandataria vinculó el combate al huachicol fiscal con una disminución en la entrada de combustible de contrabando y señaló que empresarios gasolineros le han informado que esta reducción ha permitido aumentar las ventas legales y contribuir a mantener los precios de la gasolina Magna y el diésel.

Durante la conferencia también fue cuestionada sobre Jorge Amílcar Olán, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán y quien ha obtenido contratos del Gobierno federal.

Sheinbaum respondió que las autoridades cuentan con información sobre sus empresas y aseguró que cualquier posible irregularidad debe ser investigada tanto administrativa como penalmente.

“No hay nada que no se investigue”, expresó.

No obstante, subrayó que cualquier investigación debe sustentarse en evidencias y no únicamente en publicaciones periodísticas o señalamientos difundidos en otros espacios.

La Presidenta insistió en que corresponderá a la FGR transparentar, dentro de los límites legales de las investigaciones en curso, la estructura de la red de huachicol fiscal, las personas que presuntamente participaron y el alcance de las indagatorias.