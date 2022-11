AMLO pide a la Suprema Corte no prohibir la prisión preventiva oficiosa ni los nacimientos navideños

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la tribuna de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este jueves a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no prohibir la exposición de Nacimientos de Jesús en sitios públicos ni tampoco eliminar la prisión preventiva oficiosa, este último será debatido hoy por los ministros.

En la Mañanera, mientras el presidente López Obrador criticaba a jueces por emitir fallos que han liberado a criminales, se cuestionó al mandatario a pregunta expresa sobre la discusión pendiente en la Corte de prohibir los nacimientos en lugares públicos, a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Pero por ejemplo eso, para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo, por qué no se meten en esto que estamos tratando”, contestó López Obrador.

Aprovechó también para reclamar a la Corte que revivieran el debate de acotar la prisión preventiva oficiosa para que ya no sea aplicada de manera automática, el cual se prevé que sea discutido hoy por los ministros.

“Está como lo otro, discutiendo para que no haya prisión preventiva a los defraudadores fiscales. ¿Cómo van a estar protegiendo a factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos y vamos a seguir con los mismo?, lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas que era un descaro tremendo y ahora que es delito grave lo quieren quitar, no, no, porque aquí lo vamos a denunciar.

“¿Cómo van a hacer los jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco, cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia?”, resaltó.

Destacó que en el Poder Judicial ya se ha avanzado en el combate a la corrupción de manera interna, pero todavía falta.

“Se ha avanzado, hay todavía muchos obstáculos, pero vamos a seguir tratando el tema. La fuerza de la opinión pública es un poder, todo lo que hacemos. Antes hacían lo que querían porque la gente ni se enteraba, no se sabía quiénes eran los jueces, los magistrados, los ministros, todo era casi en la clandestinidad, ahora no y hay que seguir denunciando”, dijo.

Fuente: El Heraldo de México