AMLO presume que ataque a Ciro Gómez Leyva fue para afectarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el atentado contra la vida del periodista Ciro Gómez Leyva fue para afectarlo, además de que sostiene que pudo haber sido un autoatentado, pero no porque él mismo lo haya orquestado, sino por un posible grupo que se opone al gobierno de la Cuarta Transformación, indicó.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal recordó los inicios en el periodismo del comunicador al citar una entrevista a la que calificó como “muy buena” que le hizo Gómez Leyva para un suplemento de un periódico de circulación nacional; sin embargo, el mandatario sostuvo que con el paso de los años, los dos comenzaron a tener diferencias.

“Me hizo una entrevista muy buena, hace 25 años donde estaba con mi hijo, había una revista, un semanario, luego con Ciro, empezamos tener diferencias”, señaló AMLO.

En ese sentido, aseguró que las diferencias entre él y sus opositores, no debe llevarlos, dijo, al objetivo de querer destruir a los adversarios.

“Que esas diferencias no nos lleven a hacernos daño no, eso no, nosotros no. Yo no odio, yo siempre digo que no tengo enemigos, tengo adversarios, lo que quiero con los adversarios es que participemos, que haya debate y nos veamos así, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, afirmó López Obrador.

López Obrador señaló que el periodista comenzó a ser parte de la campaña a favor de sus opositores aún más durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, “No se vaya a enojar Ciro, esa es la verdad, y ya donde se la dio por completo fue cuando Peña…”, expresó el presidente.

Por lo anterior, Andrés Manuel López recordó que en la campaña de Peña Nieto, Lievano Sáenz (quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo) o Guillermo Valdez (quien estuvo en el extinto Cisen en la administración de Felipe Calderón) mostraban a diario los resultados de las encuestas de las preferencias electorales que mantenían “en la nubes” a Enrique Peña como el próximo presidente de México, situación que Gómez Leyva destacaba aún más en sus espacios noticiosos, señaló AMLO.

López Obrador afirmó que matar a un periodista era fácil en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, “con todo respeto, ustedes (medios) se quedaban callados. No hay impunidad, puede ser que nos lleve tiempo la investigación, pero nos vamos a fondo”, acotó el jefe del Ejecutivo.

Luego de la Mañanera del lunes, Ciro Gómez Leyva lamentó que AMLO lo haya llamado “vocero del conservadurismo”. Cuestionó que el presidente “no se haya podido contener en atacarlo”, luego de que mostró su apoyo para esclarecer el ataque armado que sufrió.

“Es la naturaleaza de ese hombre, haya él y sus necesidades políticas, hayá él y sus resentimientos. Yo no tengo nada más que hablar del tema. Estoy contigo y viene un escupitajo en la cara”, dijo el periodista.

