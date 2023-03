AMLO ‘se lanza’ contra ministro Laynez: ‘ya es como su alteza serenísima’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente sobre la cancelación del Plan B y dijo que ahora el ministro Javier Laynez Potisek ya es como “su alteza serenísima”, pues se trata de un cargo que ni siquiera fue electo por el pueblo.

El presidente consideró que es algo inédito lo que ocurrió con este ministro debido a que el Plan B ya lo habían revisado senadores y diputados, pero ahora el ministro lo rechazó.

“Un ministro la cancela, es un hecho yo pienso inédito y yo pienso injusto, arbitrario. Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren, que prevalezca en México una especie de Supremo Poder Conservador y ya este ministro Laynez ya es como su alteza serenísima”, expresó en su conferencia de prensa mañanera.

Sin embargo, advirtió que el “plan C” no falla, pues es convocar al pueblo a seguir con la 4T. Reprochó que el “plan B” lo único que busca es reducir los sueldos elevadísimos, pero fue cancelada por un ministro de la Suprema Corte.

“Si cancelan en definitiva este plan B, que es una reforma acotada, si cancelan esta reforma electoral, ya di a conocer ayer que vamos con el plan C, ese no va a ser bloqueado, no falla, es convocar al pueblo a continuar con la transformación”, apuntó AMLO.

Fuente: El Financiero