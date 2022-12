Anahí Altuzar nació hombre y hoy es la “mujer” más hermosa de México. (VIDEO)

Comparte esta Noticia

Anahi Cristobal Altuzar cuando nació era hombre. Sin embargo, nunca se sintió identificada con este género, pues le gustaba siempre hacer cosas “de niñas”.

“Me gustaba vestirme de reina, no me gustaban los carritos. Me encantaba peinar a mis primas, etc. Todo inició como un juego, pero a los 4 años me di cuenta que me atraían los niños. Poco a poco me di cuenta que yo era mujer, así que inicié la transición para convertirme en mujer.

A pesar de vivir una difícil infancia y adolescencia por sus sentimientos, apenas logró llegar a la mayoría de edad decidió independizarse y concretar su cambio hacia el otro género, al que sentía que pertenece.

Más de medio millón de pesos en cirugías después, que incluye cara, lipo escultura, senos, hormonas, etc., logró poco a poco transformarse en lo que ella quería, aunque su familia nunca la apoyó y decidió separarse de ellos.

“Recuerdo que mi mamá me pidió que no me convirtiera en mujer, pero yo quería hacerlo”.

No dijo cómo consiguió el dinero, pero incluso logró costearse clases de modelaje. Hace poco se convirtió en Miss Trans Chiapas, donde es originaria, y tras haber ganado la etapa nacional, actualmente se encuentra en preparación al concurso internacional.