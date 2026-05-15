Joaquín Hendricks propone concesionar la Megaescultura de Chetumal a la IP

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CHETUMAL.- El exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, consideró que la Megaescultura de Chetumal no ha sido aprovechada adecuadamente desde su construcción hace más de dos décadas, por lo que planteó la posibilidad de concesionarla a la iniciativa privada para impulsar nuevos usos y detonar su potencial turístico y económico.

El político quintanarroense señaló que los recursos públicos difícilmente permitirán desarrollar plenamente el proyecto, por lo que consideró viable que una empresa con capacidad financiera asuma su operación e inversión.

Entre las propuestas planteadas, Hendricks Díaz mencionó la posibilidad de que el espacio sea utilizado por una empresa de telecomunicaciones o incluso convertido en un faro para la ciudad de Chetumal, aunque reconoció que estas alternativas se alejan del concepto cultural original de la obra.

“Quizá ya no se use este espacio para lo cultural como habíamos pensado, pero aun siendo un espacio de telecomunicaciones se puede manejar turísticamente”, expresó.

El exmandatario sostuvo que la Megaescultura aún puede convertirse en un atractivo importante para la capital del estado sin representar una carga económica para el gobierno estatal.

Asimismo, consideró que establecer formalmente un faro en ese punto permitiría darle un uso funcional y turístico que hasta ahora no ha tenido.

Finalmente, Joaquín Hendricks afirmó que el proyecto requiere mayor creatividad y visión para su aprovechamiento, al señalar que el resultado obtenido hasta ahora no corresponde a las expectativas que originalmente se tenían para este espacio emblemático de Chetumal.