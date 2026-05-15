CFE confirma apagón masivo en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas

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Foto: Península al extremo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad confirmó que la noche de este jueves se registró un apagón que afectó distintas zonas de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, debido a una sobredemanda de energía eléctrica en la región peninsular del país.

De acuerdo con la empresa eléctrica, la interrupción ocurrió alrededor de las 21:03 horas y afectó sectores de Mérida, en Yucatán; Benito Juárez y Solidaridad, en Quintana Roo; así como municipios de Tabasco y Chiapas.

La CFE informó que, mediante la entrada en operación de unidades de generación de reserva, fue posible restablecer el suministro eléctrico en su totalidad a las 21:52 horas.

“La afectación se dio a las 21:03 horas. Con la entrada de unidades de generación de reserva de la CFE se brindó atención inmediata al evento”, señaló la empresa en un comunicado.

Según datos del Centro Nacional de Control de Energía, durante ese horario la demanda eléctrica en la Península de Yucatán alcanzó los 2 mil 508 megawatts, cifra que superó ampliamente la capacidad de generación disponible en la región, estimada en mil 617 megawatts.

Especialistas han advertido que las altas temperaturas registradas durante mayo y el verano incrementan considerablemente el consumo energético, principalmente por el uso intensivo de sistemas de aire acondicionado, ventiladores y equipos de refrigeración.

Ante este panorama, el sistema eléctrico nacional prevé nuevos picos históricos de demanda durante los próximos meses. El CENACE estima que México podría alcanzar consumos de hasta 54 mil megawatts en el periodo más caluroso del año.

Uno de los focos de mayor presión continúa siendo la Península de Yucatán, donde se contempla reforzar el suministro mediante plantas portátiles de emergencia operadas por la CFE.

El exdirector del CENACE, Octavio Mota Palomino, adelantó que se incorporarán alrededor de 150 megawatts adicionales de generación móvil para fortalecer la capacidad energética en la región.