Presidenta asegura que Morena no protegerá a funcionarios ligados al crimen

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario o militante de Morena si existen pruebas suficientes de que cometió delitos, al referirse nuevamente a las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las investigaciones y procedimientos judiciales deben sustentarse exclusivamente en pruebas y no en señalamientos políticos o mediáticos.

“Nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito”, declaró la presidenta.

Como ejemplo, mencionó casos de alcaldes vinculados a Morena que actualmente enfrentan procesos judiciales, entre ellos el exalcalde de Tequila, Jalisco, quien —dijo— fue detenido tras comprobarse presuntos vínculos con grupos delictivos.

Sheinbaum insistió en que corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial actuar cuando existan elementos suficientes para proceder legalmente.

“Si hay evidencia suficiente para la Fiscalía General de la República, pues se tiene que proceder”, sostuvo.

No obstante, enfatizó que ninguna autoridad puede actuar únicamente por presiones externas, incluso si provienen de Estados Unidos.

“Si no hay evidencia, pues no se procede, aunque lo pida Estados Unidos, porque así está nuestra Constitución y nuestra ley”, señaló.

La mandataria también rechazó las versiones que afirman que Morena mantiene acuerdos con grupos criminales y calificó esos señalamientos como parte de una campaña de propaganda política.

Asimismo, pidió no politizar las acusaciones relacionadas con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al afirmar que cualquier investigación corresponde únicamente al ámbito judicial y no a decisiones presidenciales.

Finalmente, Sheinbaum indicó que desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con Rubén Rocha Moya, sus familiares o el senador morenista Enrique Inzunza.