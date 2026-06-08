Mario Delgado propone a la CNTE construir una nueva reforma educativa mediante consulta nacional

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) participar en la construcción de una nueva reforma que incorpore las demandas y planteamientos del magisterio, con el objetivo de fortalecer los derechos laborales y mejorar la relación entre los docentes y el Gobierno federal.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó que la propuesta contempla un proceso de consulta directa con maestras y maestros de todo el país, mediante un ejercicio que se realizará escuela por escuela al inicio del próximo ciclo escolar.

“La presidenta nos ha instruido a que opinen todos los maestros, vamos a escucharlos, maestro por maestro, escuela por escuela. Eso lo vamos a hacer en agosto, al inicio del ciclo escolar”, señaló el funcionario.

Explicó que la consulta se desarrollará durante la semana previa al arranque de clases, cuando el personal docente se reúne para realizar actividades de organización y planeación escolar.

La intención, agregó, es que cada plantel participe en la discusión y emita su opinión sobre los cambios que consideran necesarios para construir una iniciativa que pueda presentarse durante el siguiente periodo legislativo.

“Queremos que ahí se vote escuela por escuela y tengamos una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo. Eso es lo que hemos propuesto a la CNTE”, indicó.

La propuesta forma parte de una estrategia orientada a construir una nueva relación entre el Gobierno y el magisterio, basada en la participación directa de los docentes en la definición de políticas educativas.

Por otra parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reiteró la propuesta de fortalecer el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) mediante la creación de una aseguradora pública enfocada en mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público.

En relación con las movilizaciones de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantendrá abierta la vía del diálogo y descartó cualquier acción de represión contra los docentes.

Asimismo, aseguró que las protestas no afectarán el desarrollo de las actividades previstas para la inauguración del Mundial de Futbol 2026, al señalar que se implementarán las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad y el orden durante el evento.