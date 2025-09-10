Anaya pide que se investigue a AMLO por caso de huachicol fiscal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, exigió que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su secretario de Marina, Rafael Ojeda, por el caso de huachicol fiscal en el que están involucrados altos mandos navales.

En entrevista con medios de comunicación, el senador panista recordó que López Obrador dijo en múltiples ocasiones que un presidente siempre estaba enterado de los casos de corrupción a gran escala, por lo que urgió a que el exmandatario explique si sabía del caso que hasta el momento ha dejado a 14 detenidos, incluido el sobrino del exsecretario de Marina, Manuel Roberto “F”.

“Él nos dijo que siempre que había corrupción a gran escala, el presidente de la República estaba enterado, entonces, él tendrá que explicar cómo es que no estaba enterado de un escándalo de corrupción de este orden de magnitud”, expresó el panista.

Anaya Cortés calificó al caso de huachicol fiscal como “el escándalo de corrupción más grande de la historia del país”, pues, de acuerdo con estimaciones, las afectaciones al erario superan los 170 mil millones de pesos, y criticó que el presidente López Obrador haya declarado el fin de la corrupción en al menos dos ocasiones cuando siguen saliendo a la luz casos como el del huachicol fiscal.

Aseguró que la red de huachicol fiscal supera por mucho a escándalos de corrupción como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyo daño al erario ascendió a 15 mil millones de pesos, y la Estafa Maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 7 millones de pesos en daños, por lo que exigió una investigación a fondo sin exoneraciones.

“El daño al erario por el tema del huachicol fiscal ahora con Morena es (….) 20 veces Segalmex, 40 veces la estafa maestra ¿Cuál es nuestra exigencia? Que se haga una investigación a fondo, tope donde tope. No estamos de acuerdo en que haya exoneraciones cuando ni siquiera ha concluido la investigación, que caiga quien tenga que caer porque este es el escándalo de corrupción más grande en la historia de México: 170 mil millones de pesos está costando al erario”, dijo.

Exigió también que el gobierno transparente el origen de la investigación, pues dijo que versiones señalan que la indagatoria comenzó a solicitud de Estados Unidos, al ser el lugar en el que se vendía el combustible.

