‘Vayan de rodillas a la Basílica’: Adán Augusto niega investigación a AMLO por huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, rechazó la posibilidad de que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el caso de huachicol fiscal, por el que ya fueron detenidos 14 funcionarios, empresarios y altos mandos de la Secretaría de Marina.

Este martes, López Hernández fue cuestionado por medios sobre las declaraciones del líder del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, quien exigió que se investigue a López Obrador y a su secretario de Marina, Rafael Ojeda, por la red de huachicol que operaba principalmente en Tampico, Tamaulipas.

– Incluso piden que se investigue al expresidente López Obrador – comentó una reportera.

– No sé quién pida eso – respondió el senador morenista.

– Pues la oposición.

– Ah bueno, esos pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica a ver si se les hace el milagro -contestó el también exgobernador de Tabasco a manera de burla.

López Hernández recordó que la investigación ligada al robo de combustible por millones de pesos continúa en curso y que el Ministerio Público está obligado por ley a guardar la secrecía de las investigaciones.

Asimismo hizo un llamado a la cautela pues señaló que “hay ataques mediáticos interesados” en abordar este caso. “Hay que esperar y seguramente se investigará eso y en todos los casos hasta las últimas consecuencias”, aseguró el senador.

Fuente: El Financiero