Andrea Chávez ‘levanta la mano’ para sustituir a Fernández Noroña en Presidencia del Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 1 de septiembre iniciará el segundo año legislativo en el Senado de la República, y con ello se renovará la Mesa Directiva. En este contexto, la senadora de Morena, Andrea Chávez, dejó abierta la posibilidad de contender por la presidencia de este órgano legislativo, actualmente encabezado por Gerardo Fernández Noroña.

Al término de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena —previa al inicio del periodo extraordinario de sesiones— la legisladora por Chihuahua señaló que su posible aspiración aún se encuentra en proceso de diálogo interno.

“Voy a estar compartiendo un comunicado pronto con la decisión que tome. Todavía estamos conversando con el grupo parlamentario. Voy a publicar pronto, mañana o pasado mañana”, declaró al ser cuestionada sobre sus intenciones de presidir el Senado.

Chávez ha sido objeto de críticas recientemente por realizar actos que fueron señalados como promoción anticipada en su Estado natal, al ofrecer servicios médicos y de ambulancia acompañados de su imagen y nombre. La situación motivó un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió a los legisladores y militantes de Morena respetar los tiempos electorales. Asimismo, el partido emitió nuevos lineamientos de conducta para sus integrantes.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña también dejó abierta la puerta para una posible reelección en la presidencia del Senado.

“No he tomado ninguna determinación de buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. No he tomado ninguna determinación”, dijo durante su conferencia de prensa semanal, denominada ‘Lunera’.

El legislador reconoció que regresar a su papel como senador de base podría resultarle beneficioso, pero reiteró que acatará la decisión que tome su bancada. “Espero la decisión que tome el grupo parlamentario y la voy a apoyar”, afirmó.

Fernández Noroña concluirá su gestión al frente de la Mesa Directiva el 31 de agosto. El relevo se formalizará el 1 de septiembre con la instalación del nuevo órgano directivo para el segundo año de la LXVI Legislatura.