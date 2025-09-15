Anuncia el Imoveqroo transporte seguro en fiestas patrias de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con el objetivo de facilitar la movilidad y asegurar un regreso seguro a casa durante las celebraciones del Grito de Independencia y el Desfile Cívico–Militar, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) informa sobre ajustes temporales en los horarios y recorridos de la Ruta Caribe.

El director general del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, señaló que estas medidas responden a los cierres viales programados en el primer cuadro de la ciudad, necesarios para garantizar la seguridad y el desarrollo ordenado de los eventos conmemorativos del 215 Aniversario de la Independencia de México.

El lunes 15 de septiembre la Ruta Caribe ofrecerá un horario especial nocturno de las 8 de la noche a 2:25 de la mañana, con el fin de apoyar los traslados de la ciudadanía y reforzar la seguridad de los usuarios, especialmente durante actividades como la presentación estelar del Grupo Cañaveral.

El día martes 16 de septiembre, durante el Desfile Cívico–Militar, el servicio operará de 6:00 de la mañana a las 12 del día con un recorrido alterno debido a los cierres viales. Posteriormente, de 12:00 del día a las 10:00 de la noche la Ruta Caribe retomará su horario y trayecto habitual.