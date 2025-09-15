Gobernador de Sinaloa cancela festejos patrios por violencia; llama a celebrar en casa

Comparte esta Noticia

CULIACÁN.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de los festejos artísticos durante la noche del Grito de Independencia, el cual, se llevar a cabo de manera solemne, limitándose al acto cívico encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal señaló que, la decisión se tomó como un ejercicio de alta responsabilidad, reafirmando que gobernar, significa responder al interés superior de las familias sinaloenses.

“Gobernar es asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de la gente. Sé que muchas y muchos sinaloenses esperan con entusiasmo la celebración, y agradezco profundamente la disposición de las y los artistas que habían sido invitados. Les pido comprensión e invito a que celebremos en nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”, expresó.

Para la noche del Grito de Independencia, las autoridades habían anunciado un espectáculo artístico encabezado por Miguel Bose, quien ya había estado a punto de cancelar, pero negociaron mayor seguridad y un mejor horario para su show. También se presentarían Maricela y El Coyote con su banda tierra santa.

Las autoridades ya habían dispuesto un operativo con alrededor de 10 mil elementos, para garantizar la seguridad de las personas que acudieran al festejo en la explanada de Palacio de Gobierno en Culiacán.

Desde hace unos días, se había iniciado una campaña en redes sociales, intentando cancelar la presentación de los artistas, y algunos choferes de transporte público, se negaban a realizar viajes para regresar a las personas al concluir el evento.

A pesar de no haberse dado a conocer los motivos específicos, Gobierno del Estado aseguró que, se tomó dicha decisión para garantizar el bienestar común, y el operativo de seguridad se mantendrá para ese día.

El mensaje lo hicieron luego de una jornada violenta en Sinaloa, especialmente en Navolato, donde una maestra perdió la vida al ser atacada a balazos junto a su esposa e hijas, y en donde otra mujer y un joven resultaron heridos.

Durante estos hechos violentos, atacaron y quemaron parcialmente un hotel, la caseta de vigilancia de Isla Cortes, y las oficinas municipales en Altata.

El saldo preliminar es de unas 30 personas sin vida, contabilizando a partir del viernes, incluyendo a cuatro mujeres y dos elementos policíacos.

Desde hace unos días, el Ayuntamiento de San Ignacio, al sur del estado, había anunciado la cancelación de sus festejos por temas de inseguridad, y el Ayuntamiento de Navolato, se limitará a realizar el acto cívico, pero lo hará en privado, al interior de sus instalaciones.