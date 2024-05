Anuncia Lili Campos demanda contra Estefanía Mercado por imputarle homicidio de colaborador

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Ante las instancias correspondientes y hasta llegar a las últimas consecuencias, se demandará a Estefanía Mercado por la grave imputación del delito de homicidio a Lili Campos, quien advirtió que actuará legalmente en consecuencia ante esta delicada acusación de la muerte de Oscar Ramos, que en un acto sin escrúpulos e ilegal Estefanía Mercado lanzó en una rueda de prensa.

“Las acusaciones vertidas ayer son de extrema gravedad y lejos de ser una imprudencia más propia de una inexperta, ayer Estefanía Mercado me imputó la comisión de un delito sin ningún sustento, me criminalizó al señalar que soy la responsable de un homicidio, afirmación que me afecta en mis derechos como candidata y actualiza infracciones electorales, por eso, anuncio que vamos a interponer todas las acciones legales en mi defensa”, señaló la candidata a la presidencia de Solidaridad por la alianza “Fuerza y Corazón por Quintana Roo”.

Al ser la viva imagen de la derrota electoral como se le vio en su rueda de prensa, Estefanía Mercado no solo continúa dando patadas de ahogado por una campaña que nunca levantó, sino que ya está incurriendo en delitos al acusar de asesinato sin fundamento ni sustento que puedan respaldar esta grave falsedad.

“Por eso el próximo 2 de junio debemos defender a Solidaridad de la inexperiencia, de la ineptitud, de la irresponsabilidad y de quien quiere utilizar el municipio para sus propios intereses y los de sus allegados políticos y familiares. Es un peligro para Solidaridad y lo viene demostrando desde años atrás, pero cada día que pasa se muestra como realmente es. Es momento de reflexionar lo que queremos para el futuro denuestas familias y de nuestros hijos. Ella representa un claro peligro para todas y todos los que aquí vivimos. El próximo 2 de junio vota por defender a Solidaridad, vota por consolidar la renovación”, señaló.