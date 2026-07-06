Inician las festividades en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Con una emotiva celebración religiosa que reunió a cientos de personas, este domingo dieron inicio oficialmente las festividades en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Playa del Carmen, una tradición que por más de seis décadas ha fortalecido la identidad, la fe y el sentido de pertenencia de las y los playenses.

Como parte de las actividades inaugurales, la presidenta municipal Estefanía Mercado asistió a la misa solemne celebrada en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, acompañada por su esposo, Eduardo Nájera, así como por integrantes del Ayuntamiento, entre ellos el secretario general, Luis Herrera Quiam, y el director general del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez Cuéllar.

La eucaristía fue presidida por el Obispo de Tenancingo, Monseñor Víctor Carabés Chávez, concelebrada por el Padre Enrique Flores, quienes destacaron el profundo significado espiritual de estas festividades y la importancia de preservar las tradiciones que fortalecen el tejido social y mantienen viva la fe de la comunidad.

Previamente, se llevó a cabo la tradicional Procesión Solemne con la venerada imagen de la Virgen del Carmen, que partió de la Capilla de la Quinta Avenida hacia la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la avenida 15, entre las calles 10 y 12. A lo largo del recorrido, decenas de fieles acompañaron la imagen, mientras que cientos más la esperaban en el templo para participar en la celebración litúrgica.

Al término de la ceremonia, la presidenta municipal destacó que estas festividades representan mucho más que una tradición religiosa, pues constituyen un legado histórico y cultural que ha acompañado el crecimiento de Playa del Carmen desde sus orígenes como comunidad pesquera hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

“Las festividades en honor a Nuestra Señora del Carmen, que suman más de 60 años de historia, nos otorgan identidad y fortalecen el sentimiento de arraigo de las y los playenses. Esta celebración forma parte del legado histórico y cultural de nuestro querido municipio”, expresó.

Asimismo, adelantó que este lunes será presentada la cartelera cultural y artística de la Feria del Carmen 2026, la cual contempla actividades para toda la familia y busca preservar las tradiciones, promover el talento artístico y fortalecer la convivencia comunitaria.

Finalmente, la presidenta municipal recordó que, como reconocimiento a su profundo valor histórico, social y cultural, el Cabildo de Playa del Carmen declaró el año pasado la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo, reafirmando el compromiso de preservar una de las expresiones más representativas de la identidad playense.