Anuncia Marcelo Ebrard creación de asociación civil, sin romper con Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Este mediodía, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la creación de su asociación civil “El camino de México”, y aseguró que a partir del próximo 20 de septiembre iniciará con recorridos y reuniones con autoridades locales. Entre gritos de “¡Presidente!” y “¡Viva Marcelo!”, el excanciller aclaró que el nuevo movimiento no se trata de un partido, sino de una asociación civil, puesto que los partidos no se pueden formar en este momento.

“Hoy es un día que marca una nueva etapa (…) ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse y porque los pasos que vemos serán del movimiento”, expresó durante un encuentro a puerta cerrada con algunos de sus simpatizantes reunidos en el Ajusco.

“¿Qué es el ideario de nuestro movimiento? Le pusimos ‘El Camino de México’ porque ahí está, es lo que dijimos, es lo que propusimos, es por lo que luchamos, está escrito, está ya planteado”, dijo en referencia al libro del mismo nombre que publicó en marzo de este año.

Fue la semana pasada cuando el excanciller anunció una gira por todo el país en la que se reunirá con quienes lo apoyaron en la encuesta de Morena.

“A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero el de la voz, de Morena; siguen siendo varios compañeros del Verde, siguen siendo varios compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender”, declaró.

Fuente: El Heraldo de México/El Financiero