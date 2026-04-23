Alivio en Chetumal: Belice descarta huelga de autobuses

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BELICE.- El gobierno de Belice logró evitar una huelga nacional de autobuses tras autorizar un incremento en las tarifas del transporte público, una medida que mantiene sin interrupciones la conexión terrestre con Chetumal.

La decisión, tomada luego de varios días de incertidumbre, permitió desactivar el paro que amenazaba la movilidad fronteriza y el intercambio comercial entre ambos territorios, clave para la zona sur de Quintana Roo.

El ajuste tarifario fue aprobado por el gabinete beliceño tras negociaciones con la Belize Bus Association, cuyos integrantes advertían una crisis financiera derivada del aumento en los costos del combustible.

Durante 2026, el precio del diésel en Belice pasó de 12 a 15 dólares beliceños por galón, en un contexto de presiones internacionales sobre el mercado energético.

Autoridades estiman que cerca de 50 mil personas cruzan mensualmente hacia Chetumal, de las cuales más del 60 por ciento depende del transporte público. Un eventual paro habría impactado actividades como el comercio, el acceso a servicios de salud y la movilidad laboral en la región.

El sector empresarial de la capital quintanarroense recibió la noticia con alivio, ante el riesgo de una interrupción en el flujo de visitantes y consumidores provenientes del país vecino.

El nuevo esquema tarifario entrará en vigor este 24 de abril e incluirá distintas modalidades de servicio, desde rutas regulares hasta opciones exprés y premium.

De acuerdo con autoridades beliceñas, el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte y mantener un servicio confiable tanto para usuarios locales como para viajeros internacionales.