Anuncia Omar García Harfuch detención de autor intelectual de homicidio de Carlos Manzo

Comparte esta Noticia

MORELIA.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), ofreció una conferencia conjunta con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, en la que informó la detención de Jorge Armando N., autor intelectual del homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, el secretario Omar García Harfuch dijo que trabajos de inteligencia y de campo permitieron identificar la participación y autor intelectual, quien pertenece a una célula que opera en Michoacán afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El análisis y la colaboración institucional permite avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando ‘N’ identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio de Carlos Manzo. Derivado de las líneas de investigación y de trabajo en campo se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañarán al agresor Víctor Manuel ‘N’, quien fue neutralizado al cometer el homicidio, estas personas se fueron identificadas como Fernando Jesús ‘N’ y Ramiro ‘N’ este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se lo relaciona con un grupo criminal”, explicó.

Omar García Harfuch expuso que Fernando Jesús ‘N’ y Ramiro ‘N’ fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre en una carretera en Uruapan, “aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos”, señaló el secretario.

Acompañado por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el secretario Omar García Harfuch dio detalles de la información que se encontró en los teléfonos de Fernando Jesús ‘N’ y Ramiro ‘N’.

“Antes de la agresión Jorge Armando ‘N’ alias ‘el licenciado’ les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes que debían disparar aún cuando estuviera acompañado y con quién estuviera acompañado. Minutos después Jorge Armando ‘N’ advirtió a los implicados que tenían que ultimar como de lugar a Carlos Manzo”, detalló.

Dijo que la investigación sigue abierta para desarticular a esta célula delictiva que opera en Uruapan y esclarecer el lamentable homicidio del alcalde Carlos Manzo.

Fuente: El Heraldo de México